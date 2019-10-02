زكي رضا - من للعراااااااااااااااااااااااق؟

2019/10/02 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زكي_رضا الجوع يتجول في الشوارع، الفقر يغزو البيوت، البسمة تهرب من وجوه الأطفال، العفّة تغادر أحضان الفتيات، البطالة تتسكع في المقاهي، الجهل يحضّر دروس الخرافة في صفوف المدارس الخربة، الفرح حرام، الموسيقى حرام، الرقص حرام الّا على أشلاء الضحايا، الدم يصبغ الجدران والرصاص يطّرزها، الموت في أرحام الأمّهات واهبات الحياة، الحزن شريك العراقي في النوم واليقظة.الثور المجّنح يعود هزيلا كسيرا الى آشور ويا ل......

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