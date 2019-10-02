فؤاد الصلاحي - ايران وامريكا ...من التهيؤ للحرب الى الحوار

2019/10/02 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فؤاد_الصلاحي الازمة مع ايران ارتفع معها سقف التهديد والوعيد وما رافق ذلك من احتجاز سفن متبادل الى التهديد المباشر بشن ضربة عسكرية مقابل اعلان ايران تهديداتها بان كل القواعد العسكرية الامريكية في المنطقة تقع مرمى الصواريخ الإيرانية وهنا تتداخل المحددات الذاتية والموضوعية تجاه الموقف من الازمة فالرئيس ترامب في مرحلة تهيؤ للانتخابات نحو ولاية رئاسية ثانية ولا يرغب ان يخسر معركة خارجية او داخلية تخرجه من البيت ......

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