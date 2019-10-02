دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل الثاني/ 4

2019/10/02 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري بقيت ليلو حيّةً وتجاوز سنُّها حدَّ مِدْيَة الخطر، التي بترت فيما مضى أعمارَ أخوتها من أبيها.زوجة الأخير، كانت قد قالت حينَ ماتت أم المولودة أثناء الوضع، مشيرة نحوَ كتلة اللحم الحمراء، الخارجة تواً إلى نور الحياة، " ستلحق بوالدتها حتى لو حظيت بمرضعة لها ثدي بقرة؛ لأنّ هذا هوَ المكتوب لذرية موسي ".إذاك، رسمت عمّةُ الطفلة بأصابعها الخمسة إشارةً مألوفة بوجه نذير السوء، مكررة الحركة ثلاث مرات: " بل إ......

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