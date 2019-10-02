امين عام منتدى الفكر العربي: دول المنطقة تعاني من أزمة بسبب عدم وجود خطة تفاهم

2019/10/02 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد امين عام منتدى الفكر العربي، محمد أبو حمور، أن دول المنطقة تعاني من أزمة سياسية بسبب عدم وجود خطة تفاهم بين تلك الدول، داعيا في الوقت نفسه الى الاهتمام بالقضية الفلسطينية التي تمثل قضية الوطن العربي أجمع.

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