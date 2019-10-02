اتساع رقعة التظاهرات في المدن والمحافظات العراقية

2019/10/02 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت عدد من المحافظات خروج تظاهرات حاشدة تأييدا للتظاهرة التي خرجت في ساحة التحرير في بغداد.

وانطلقت التظاهرات في محافظات البصرة وذي قار وواسط وبابل والمثنى والنجف وكربلاء والديوانية للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد.

وقام المتظاهرون بقطع الطرق الرئيسة واحراق الاطارات ومحاولات لاقتحام مباني مجالس المحافظات ومنها بابل، فيما أقدم آخرون على حرق مباني محافظات ذي قار وميسان والنجف، فيما شهدت التظاهرات اشتباكات مع القوات الامنية من اجل تفريق المتظاهرين.وتجددت الاحتجاجات في العاصمة بغداد لليوم الثاني، رغم الاستنفار الأمني الكثيف، فيما تم قطع خدمة الإنترنت بشكل جزئي وإغلاق بعض الطرق العامة.

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