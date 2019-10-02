الأسبوع المقبل ... المفوضية تبدأ توزيع البطاقات البايومترية

2019/10/02 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ عمر عبد اللطيف

تبدأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاسبوع المقبل توزيع مليونين و600 الف بطاقة بايومترية بين الناخبين، استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في الاول من نيسان من العام المقبل.

وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني لـ»الصباح»: ان «مليونين و600 الف بطاقة بايومترية وصلت مؤخراً الى البلد»، مؤكداً ان «المفوضية ستباشر توزيعها بين الناخبين الاسبوع المقبل».

واضاف ان «محافظة نينوى سيكون لها العدد الاكبر من تلك البطاقات إذ سيتسلم ناخبوها 786 الفا و45 بطاقة، في حين ستسلم 276 الفا و600 بطاقة الى ناخبي الرصافة من محافظة بغداد، في حين سيكون لمكتب دهوك 28 الفا و565 بطاقة بايومترية».

واضاف ان «المفوضية ستسلم مكتب اربيل 47 الفا و349 بطاقة ومكتب السليمانية 191 الفا و29 بطاقة، اما مكتب كركوك فسيكون نصيبه 120 الفا و507».

وتابع الرديني ان «عدد البطاقات لمكتب ديالى 73 الفا و676 بطاقة والانبار 197 الفا و416 بطاقة ومكتب الكرخ 192 الفا و446 بطاقة، كما ان المحدثين من ناخبي بابل سيتسلمون 65 الفا و486 بطاقة اما كربلاء فسيكون نصيبها 37 الفا و164 بطاقة».

وفي ما يتعلق بمحافظة واسط، ذكر ان «عدد البطاقات فيها سيكون 35 الفا و803 بطاقات وصلاح الدين 120 الفا و751 بطاقة والنجف 49 الفا و16 بطاقة والقادسية 42 الفا و128 بطاقة والمثنى 31 الفا و647 بطاقة وذي قار 73 الفا و504 بطاقات وميسان 60 الفا و972 بطاقة والبصرة 169 الفا و896 بطاقة».

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