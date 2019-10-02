بعثة الأولمبي تغادر الى قطر السبت المقبل 

2019/10/02 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

اكد منسق اللاعبين المغتربين في المنتخب الأولمبي بكرة القدم، اليوم الاربعاء ، ان المشاكل المالية التي حدثت بين اتحاد الكرة وزارة الشباب بشأن صياغة الأمر الإداري تم حلها وان بعثة الفريق ستغادر الى الدوحة يوم السبت المقبل لغرض الدخول في معسكر خارجي يبدأ من الخامس لغاية الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

وقال نجم منتخبنا السابق سلام علي لـ " الغد برس " ، إن " الاجراءات الإدارية تم حلها وبدأنا فعلا بتجهيز تذاكر اللاعبين المحليين والمغتربين من أماكن اقاماتهم " مبينا ان " التحاق لاعبي المهجر سيكون على دفعات نظراً لارتباطاتهم مع انديتهم ".

وأضاف ان " محترف نادي نوربي مهند جعاز سيلتحق بالمنتخب الأولمبي يوم السابع من الشهر المقبل بينما يلتحق كل من إيهاب ناصر الذي سيوقع يوم غد عقده مع القوة الجوية واريان صفوك حارس مرمى زاخو من بغداد ودهوك بالاضافة الى بقية أعضاء الوفد يوم السبت المقبل بالإضافة الى اللاعبين لؤي العاني و امير العماري".

يشار الى ان من مصادر مقربة من اتحاد الكرة اكدت قبل ساعات بأن مشاكل إدارية من شأنها ان تلغي معسكر المنتخب الأولمبي في قطر بسبب التداخل الإداري في منهجية إيفاد المنتخبات بخلاف السياقات الروتينية المتبعة سابقا.

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