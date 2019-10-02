نقابة المحامين تعلن تشكيل فريق يتولى مهمة الدفاع عن حقوق المتظاهرين – فيديو

2019/10/02 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نقيب المحامين ضياء السعدي في بيان تشكيل فرق خاصة للدفاع عن المتظاهرين المعتقلين لإطلاق سراحهم، بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، مشيرا الى وقوف النقابة مع المطالب المشروعة للمتظاهرين.

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