2019/10/02 | 23:16

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الخارجية العراقية تستدعي السفير الايراني بعد تصريحاته حول استهداف قوات التحالف في العراق

بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسين نرمو، الأربعاء (02 أيلول 2019)، إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين، واحترام حقهم الدستوري بالتظاهر الذي كفله الدستور.

وقال نرمو في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التظاهرات حق كفله ال

بغداد اليوم - بغداد

شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، على ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات الشعبية، فيما دعا لإسنادها باعتصامات سلمية أو اضراب عام من الشعب كافة.

وذكر الصدر، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (

بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، بيناً بشأن الاحتجاجات المستمرة منذ الأمس في العاصمة بغداد عدد من محافظات البلاد، والتي اسفرت حتى الآن وفاة 3 محتجين وإصابة المئات.

وذكرت منظمة العفو الدولية، في تغريدة لها بصف

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