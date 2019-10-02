النـزاهـة توصي بمراجعة إجراءات المعاملات في دوائر الضريبة

2019/10/02 | 23:40

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بغداد / الصباح

أوصت هيئة النزاهة باعادة النظر باجراءات إنجاز المعاملات بدوائر الضريبة، بعد أن بينت نتائج استبانة قياس مدركات الرشوة، أن تأخير المعاملة يدفع المراجعين لتقديم الرشوة.

واوضح بيان للهيئة تلقته “الصباح” امس، انها دعت، خلال تحليل استبانة، قطاع الضرائب، إلى الحد من وجود المعقبين والوسطاء داخل دوائر الضريبة الذين يتمُّ دفع الرشوة عن طريقهم، مبينة قيام دائرة الوقاية بالهيئة، بمتابعة أداء الدوائر التي سجلت نسباً بدفع الرشوة، والاطلاع على اجراءات الدوائر المتـخذة لتحسين أدائها.

وأظهرت نتائج استبانة قياس مدركات الرشوة في دوائر الهيأة العامة للضرائب في بغداد والمحافظات ارتفاعاً في نسب دفع الرشوة أو تعاطيها أو تأخير وعرقلة إنجاز المعاملة)، إذ بلغ المعدل العام لدفع الرشوة في دوائر الضريبة في بغداد 14,09 بالمئة، فيما بلغت في المحافظات 14,52 بالمئة.المستطلعة آراؤهم، أكدوا أن طلب الموظف للرشوة يعد من بين الأسباب الرئيسة لدفعها مُسجلاً 27 ,90 بالمئة، وأن أسلوب الدفع يتم في 54,32 بالمئة من الحالات بصورةٍ مباشرةٍ، وأشار 57,02 بالمئة منهم، إلى أن الروتين هو السبب الرئيس في تأخر إنجاز المعاملات الذي يجبر المراجع على قبول دفع الرشوة، وحل ضعف الرقابة ثانياً بين أسباب التأخير بنسبة 0,43 بالمئة.وذكر البيان أن الاستبانة، التي نفذت بالتعاون مع مكتب مفتش عام المالية، شملت 31 دائرة ببغداد و14 محافظة على عينة من ثلاثة الاف و733 مراجعاً.

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