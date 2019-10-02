وزير الدفاع يقرر ادخال كافة القطاعات في إنذار للحفاظ على سيادة الدولة

2019/10/02 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الدفاع نجاح الشمري، بادخال كافة القطاعات بالإنذار للحفاظ على سيادة الدولة.

وزارة الدفاع اكدت في بيان لها أن الشمري أمر بإدخال كافة القطاعات بالإنذار للحفاظ على على سيادة الدولة والمنشآت الحكومية والأهداف الحيوية وكافة السفارات والبعثات الدبلوماسية، داعيا الى ضرورة ضبط النفس.

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