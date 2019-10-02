English | كوردى

أمانة مجلس الوزراء: يوم غد الخميس دوام رسمي في جميع دوائر الدولة


أمانة مجلس الوزراء: يوم غد الخميس دوام رسمي في جميع دوائر الدولة
2019/10/02 | 23:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أمانة مجلس الوزراء: يوم غد الخميس دوام رسمي في جميع دوائر الدولة

اخبار مباشرة

أمانة مجلس الوزراء: يوم غد الخميس دوام رسمي في جميع دوائر الدولة

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة مجلس الوزراء: يوم غد الخميس دوام رسمي في جميع دوائر الدولة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة مجلس الوزراء: يوم غد الخميس دوام رسمي في جميع دوائر الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).

كامل التفاصيل في: الغد برس ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا