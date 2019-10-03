خالد حسن يوسف - فاسدة الصومال عبئ على حقوق الانسان

2019/10/03 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_حسن_يوسف إستثمار العنصرية في الصومال.النائب أحمد معلم فقي، يزايد على خلفية لقاء الرئيس فرماجو مع العقيد السابق يوسف عبدي، والذي أدين بتعذيب قواته لمواطن صومالي, إلا أنه لم يتهم من قبل المحكمة الأميركية بجريمة إبادة بشرية كما يدعي فقي، والذي أرسل إعتذار كن باب المناكفة إلى المكون الإسحاقي على ما أصابهم، وبإسم الصوماليين رغم أنهم لم يتعاملوا بالمثل تجاه الصراع الذي كان يخوضه هذا المكون تجاههم! المف......

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