2019/10/03 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي: استثناء العاملين في الدوائر الخدمية كالمستشفيات ودوائر الكهرباء والاسالة من قرار حظر التجوال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/03 | 01:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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