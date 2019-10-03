الحسن علاج - الأريكة والريشة ، سيوف غير مؤذية

2019/10/03 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحسن_علاج الأريكة والريشة ، سيوف غير مؤذيـــــــــــةهل كان فرويد Freud) ) باحثا أم مؤلفَ حكايات ؟ لم يتوقف مؤسس التحليل النفسي على الاستنجاد بأمثلة من الأدب ، معلنا تفوُّق منهجه العلمي .لم يتأخر الكتَّاب في الدفاع عن منطقة نفوذهم .إريك لوروا دي كاردونوا1ترجمة : الحسن علاجثمة طريقتان ممكنتان للتفكير في ما كان يرغب فرويد تحقيقه بواسطةالتحليل النفسي .فإما أن الأمر يتعلق باعتبار ، مثلما لم ي......

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