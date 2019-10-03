مظفر النواب - رباعيات الصمت الجميل ومايليه ..

2019/10/03 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظفر_النواب رباعية الصمت الجميل وما يليهالرباعية الأولى(حينما كنت طفلاً)..---------------------------------مظفر النواب .حينَما كُنتُ طِفلاً لهَوتُ معَ الشمس دَوَّنتُ في خَشبِ المَهدِ صَوتي الصغير ..غَمَستُ يدي في نجومٍ سماواتُ أمي على ضِحكتي أبدَعَتها فُوَيقَ المَخَدّةِ نَجمٌ وتحتَ الشراشِفِ بِضعٌ وبينَ ثِيابي الكثير ..

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