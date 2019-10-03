حكمت الحاج - في التحليل البنيوي للأدب

2019/10/03 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمت_الحاج بقلم: أمبرتو إيكوترجمها عن الإنكليزية: حكمت الحاج-------------------سأحدّد هنا ما أنا مدين به للنقد الأنكلوأمريكي، لكن قبل ذلك هنالك نقطتان ينبغي عليّ توضيحهما بعجالة:النقطة الأولى هي إنّني لست ناقدا بالمعنى المتعارف عليه للكلمة، فأنا أكاديمي فيلسوف وعالم جمال.أمّا مجال اهتمامي الشخصي فهو تاريخ الشعر.وإنّي لا أشعر حقا أنّ علم الجمال اليوم ينبغي عليه أن يبدأ بدراسة المفاهيم الفنية......

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