مظفر النواب - لم يات ..

2019/10/03 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظفر_النواب لم يأتِ..-------------------مظفر النواب .موحَشٌ عالَمُ اليومتبحثُ فيهِ العصافيرُعن فُسحةٍ في الفضاءِوسائط نقل المدينةِقد أتلَفَت روحَهاشَدوها صارَ مثل الضجيجِ العُمومِيّصارَ تموتُ مُبَكِّرةً .يا عابِرَ الفَجرِإن سَقَطَت قَطرةٌفي الصباحاتِ جِداًعلى وجهِكَ السَّمحمِن دونِ غَيمٍفذاكَ بكاءٌ بِلا أحَدٍ

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