رغد صدام حسين تدخل على خط التظاهرات

2019/10/03 | 08:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

علقت رغد صدام حسين، أمس الأربعاء، على التظاهرات الشعبية في العراق.

وقالت رغد عبر حسابها بموقع "تويتر": "معكم كل العراق أيها الأبطال الصناديد، رحم الله شهدائنا،ها أنتم تسطرون ملاحم البطولة كما عهدناكم".

وأضافت: "أنتم نسل أبطال القادسية أهل العراق شيعة وسنة وأكراد في الناصرية، الكوت، العمارة، البصرة، وديالى، وبغداد وكل ضواحيها، وكل العراق باذن الله".

"إن ينصركم الله فلا غالب لكم " معكم كل العراق ايها الابطال الصناديد رحم الله شهدائناها أنتم تسطرون ملاحم البطولة كما عهدناكم أنتم نسل أبطال القادسية أهل العراق شيعة وسنة وأكراد في الناصرية الكوت العمارة البصرة و ديالى وبغداد وكل ضواحيها وكل العراق باذن الله-رغد صدّام حسين pic.twitter.com/NJXXLsFJS7— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) ٢ أكتوبر ٢٠١٩

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