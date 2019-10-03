2019/10/03 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اندلع حريق "هائل" يوم الخميس في محطة للوقود في السيطرة الواقعة بين عربت – السليمانية.

وقال مصدر بالشرطة، ان انفجارا وقع في الساعات الاولى من صباح اليوم في محطة وقود شرق السليمانية مما ادى الى اندلاع حريق هائل.

واضاف المصدر ان الحريق خلف اضرارا مادية كبيرة، مشيرا الى ان الحادث لم يسفر عن اية خسائر بالأرواح.

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