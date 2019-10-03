2019/10/03 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدرت قيادة التحالف الدولي في العراق عملية العزم الصلب، اليوم الخميس، بيانا بشأن التظاهرات وتعرض المنطقة الخضراء للقصف.

وقالت القيادة في البيان الذي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "التحالف يواكب التقارير حول احداث العنف في التظاهرات وندعوا جميع الاطراف لتخفيف التوتر ونبذ العنف ، نؤمن بان التظاهرات السلمية هي جزء اساسي من الديمقراطية ولا مكان للعنف فيها".

واضافوا بشأن قصف الخضراء "قوات التحالف تحتفظ دائما للدفاع عن انفسنا والهجمات ضد عناصرنا لن تكون مقبولة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يصدر بيانا بشأن التظاهرات العراق) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي يصدر بيانا بشأن التظاهرات العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).