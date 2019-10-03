تركيا توصي رعاياها بتجنب السفر إلى العراق

2019/10/03 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أوصت وزارة الخارجية التركية المواطنين الأتراك بتجنب السفر إلى المناطق التي تشهد تظاهرات بالعراق.

جاء ذلك ببيان للوزارة، الأربعاء، قالت فيه: "نوصي مواطنينا بتجنب السفر في حال لم يكن هناك ضرورة، إلى المناطق التي تشهد أحداث في هذه المرحلة جراء التظاهرات المتواصلة منذ الأول من تشرين الأول الجاري في محافظات مختلفة بالعراق بما فيها العاصمة بغداد".

كما نصحت الوزارة المواطنين الأتراك الموجودين حاليًا بالعراق بمتابعة التحذيرات الصادرة عن السلطات العراقية، وتجنب التواجد في الأماكن المكتظة، وتوخي الحذر بخصوص سلامتهم الشخصية.

وأرفق البيان أرقام هاتفية للتواصل مع السفارة في بغداد والقنصليات التركية بالعراق في حال وجود حاجة لمساعدة.

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