2019/10/03 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسلحون يقتلون ناشطا مدنيا و زوجته اقصى جنوب العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/03 | 09:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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