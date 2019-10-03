رويترز: سماع صوت انفجار في المنطقة الخضراء

2019/10/03 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قال شهود من رويترز إن دوي انفجار سُمع في بغداد في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء من ناحية المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد.

ولم يعرف بعد سبب الانفجار.

وأكد جندي عراقي بالمنطقة الخضراء أن صوت الانفجار جاء من المنطقة ولكنه لم يدل بتفاصيل أخرى.

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