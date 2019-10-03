وفاة المؤرخ والمفكر الكوردي عز الدين مصطفى رسول في السليمانية

2019/10/03 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توفي المؤرخ والمفكر الكوردي عز الدين مصطفى رسول صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 85 عاما وذلك في مسقط رأسه في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان.

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