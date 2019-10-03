ناجح العبيدي - العراقيون بين واقع البطالة وحلم التعيين!

2019/10/03 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ناجح_العبيدي "نريد الماء والكهرباء والتعيين"، بهذه الكلمات لخصت إحدى المتظاهرات العراقيات في تقرير تلفزيوني مطالب الحركة الاحتجاجية التي اندلعت مؤخرا في العراق وبدت وكأنها تنتشر كالنار في الهشيم.وهي مطالب تعجيزية بمعنى الكلمة الأمر الذي يوضح بجلاء المأزق الذي يمكن للحركة الاحتجاجية أن تقود العراق إليه.يصعب تصور خروج الناس إلى الشوارع في الصين أو ألمانيا أو فيتنام أو الهند لمطالبة الدولة أن تقدم لهم با......

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