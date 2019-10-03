أفنان القاسم - يا أمريكا أريد أن أكون ملكًا للأردن وفلسطين 10

2019/10/03 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم *********************توضيحكتبت هذه القصة "حكاية فلسطيني عاد إلى يافا" عام 2004، ونشرتها في كتابي حول خطتي الأولى للسلام باللغة الفرنسية، ركزت فيها على العلاقات الإنسانية التي تفرض نفسها علينا، والتي تزيل ريبتنا باطمئنانها، وتقنع كذبنا بصدقها، وتحل محل عدم ثقة الانتهازيين والمزايدين والمستقوين ثقة الإنسانيين والمخلصين والمبدعين بإرادتها.أقوى ما في المسألة الفلسطينية-الإسرائيلية هذه......

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