سقطتم ../ ولَم يسقط علم العراق

2019/10/03 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:كاظم المقدادي لم تتضح الصورة ..في موضوع الغضب العارم ، الذي كان يسري مفعوله في أنحاء العراق منذ سنوات ، مثلما اتضح امس الثلاثاء في الاول من شهر أكتوبر .....أكمل القراءة ←

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