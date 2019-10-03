عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرِج على الناسِ شاهِراً سيفه

2019/10/03 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد توفيق علاوي كيف يجب التعامل مع هذه التظاهرات؟ هذه المقولة لأبي ذر الغفاري رضوان الله عليه الذي قال بحقه الرسول عليه افضل الصلاة والسلام (ما أقلت الغبراء ولا أظلت...أكمل القراءة ←

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