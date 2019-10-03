عادل المنتفجي “يقمع” العدالة…

2019/10/03 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن حامد سرداح من بين جميع المشاهد التي رافقت تظاهرة الثلاثاء في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مازالت صورة الرجل الذي يعتلي بياض الشيب رأسه تدور في مخيلتي، وهو يحمل...أكمل القراءة ←

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