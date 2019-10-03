لا تركب الموج يا مقتدى.. فما عدا مما بدا؟!!

2019/10/03 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:رافد العيساوي لا يخفى على احد أن مقتدى الصدر يمتلك قائمة لها تمثيل برلماني ووزاري كبير وهي مشتركة وبقوة ، بل صانع للقرار في العملية العاهرة وحكوماتها الفاسدة التي تسببت...أكمل القراءة ←

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