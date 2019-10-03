English | كوردى

عمليات البصرة: استقرار الوضع الامني في عموم المحافظة


عمليات البصرة: استقرار الوضع الامني في عموم المحافظة
2019/10/03 | 10:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عمليات البصرة: استقرار الوضع الامني في عموم المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/03 | 10:47.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات البصرة: استقرار الوضع الامني في عموم المحافظة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات البصرة: استقرار الوضع الامني في عموم المحافظة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).

كامل التفاصيل في: وكالة الانباء العراقية ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا