ادارة مطار بغداد تؤكد استمرار الحركة الجوية

2019/10/03 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت ادارة مطار بغداد الدولي، استمرار الحركة الجوية فيه، نافية وجود أي تغيير او توقف في مواعيد الرحلات الجوية لمختلف شركات الطيران العاملة في المطار.

وشددت ادارة المطار في بيان على استمرار الحركة الجوية فيه لمختلف شركات الطيران العاملة في المطار، مؤكدة على سير العمل وفقاً لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي.

وأكدت الادارة، على أهمية الاعتماد على الاخبار من مصادرها الموثوقة، مبينة ان بوابات المطار مفتوحة على مدار اربع وعشرين ساعة لاستقبال المسافرين بغية سفرهم وان نشاطاتها وأعمالها التي تقوم بها تسيير بُخطى ثابتة وواثقة لخدمة أبناء البلد.

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