2019/10/03 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد المقر المتقدم في كركوك: الوضع الأمني مستقر ومسيطر عليه والدوام اعتيادي في مؤسسات الدولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/03 | 11:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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