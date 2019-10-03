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قائد المقر المتقدم في كركوك: الوضع الأمني مستقر ومسيطر عليه والدوام اعتيادي في مؤسسات الدولة


قائد المقر المتقدم في كركوك: الوضع الأمني مستقر ومسيطر عليه والدوام اعتيادي في مؤسسات الدولة
2019/10/03 | 11:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قائد المقر المتقدم في كركوك: الوضع الأمني مستقر ومسيطر عليه والدوام اعتيادي في مؤسسات الدولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/03 | 11:18.

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