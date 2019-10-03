إيران تغلق معبرين حدوديين مع العراق بسبب الاحتجاجات

2019/10/03 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت السلطات الايرانية يوم الخميس عن اغلاق معبرين حدوديين مع العراق جراء الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات ذات الغالبية الشيعية.

وقال قائد حرس الحدود الإيرانية قاسم رضائي في تصريحات نقلتها وسائل اعلام بلاده اليوم، إنه "تم إغلاق منفذي خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق منذ أمس لدواع أمنية".

يأتي هذا في وقت طلبت وزارة الخارجية التركية، من مواطنيها بتجنب السفر إلى المناطق التي تشهد مظاهرات بالعراق، إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقالت الخارجية التركية في بيان: "نوصي مواطنينا بتجنب السفر إلى المناطق التي تشهد مظاهرات منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في محافظات مختلفة بالعراق بما فيها العاصمة بغداد".

كما نصحت الوزارة المواطنين الأتراك الموجودين حاليًا بالعراق بمتابعة التحذيرات الصادرة عن السلطات العراقية، وتجنب التواجد في الأماكن المكتظة، وتوخي الحذر بخصوص سلامتهم الشخصية.

وافادت المفوضية العليا لحقوق الانسان في وقت سابق من اليوم بمقتل 12 متظاهرا، واصابة المئات في ‏‏اخر تحديث لحصيلة الضحايا نتيجة الاحتجاجات في العراق كافة.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حظر التجول في بغداد اعتبارا من الخامسة من صباح اليوم الخميس حتى إشعار آخر.

وخرج الالاف من الاشخاص في ساحة التحرير وسط بغداد يوم الثلاثاء في تظاهرات احتجاجية مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة المتفشية في المجتمع، والفساد المالي والاداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

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