2019/10/03 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة رويترز أن دوي انفجار مع في بغداد في وقت متأخر من مساء الأربعاء من جهة المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في العاصمة العراقية.

وذكرت مصادر امنية بوقوع انفجار داخل المنطقة إلا انها لم تعطي أي تفاصيل اخرى بخصوص الانفجار.

وكانت السلطات العراقية قد قررت إعادة إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد التي تضم مقارا حكومية ودبلوماسية بينها السفارة الأميركية على خلفية التظاهرات التي تشهدها بغداد والمحافظات العراقية، فيما انتشرت المدرعات العسكرية والقوات الأمنية عند المداخل والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: انفجار داخل المنطقة الخضراء ببغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز: انفجار داخل المنطقة الخضراء ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).