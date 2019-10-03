2019/10/03 | 11:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العمليات المشتركة: الوضع الأمني تحت السيطرة الكاملة رغم وجود بعض تجمعات المتظاهرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/03 | 11:49.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العمليات المشتركة: الوضع الأمني تحت السيطرة الكاملة رغم وجود بعض تجمعات المتظاهرين ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العمليات المشتركة: الوضع الأمني تحت السيطرة الكاملة رغم وجود بعض تجمعات المتظاهرين ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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