ايران تغلق معبرين بسبب الاضطرابات في العراق

2019/10/03 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- ذكرت وسائل اعلام ايرانية الخميس أن السلطات اغلقت معبرين بسبب الاضطرابات التي تشهدها مدن عراقية عديدة في اعقاب الاحتجاجات.

وبحسب مصادر طبية وشهود ومسؤولين فان حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي تحولت الى عنف بلغت 18 قتيلاً في أكبر تعبير عن الغضب العام حتى الآن ضد الحكومة.

ونقلت وكالة مهر الايرانية شبه الرسمية عن قائد حرس الحدود الإيراني إنه تم اغلاق معبرين حدوديين، بسبب الاضطرابات في العراق.

وقال اللواء قاسم رضائي إن معبري خسروي وشذابة قد أغلقا منذ وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وذكر مسؤول إيراني رفيع المستوى للتلفزيون الحكومي أن معبر خسروي الحدودي مغلق، غير أن المعابر الأخرى كانت مفتوحة قبل زيارة اربعينية الامام الحسين.

ومنذ يوم الثلاثاء، اجتاحت مدن عديدة من البلاد بما فيها بغداد، احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة قبل أن تتحول الى عنف بعد محاولة قوات الأمن تفريق المتظاهرين.

وعلى إثر ذلك فرضت الحكومة العراقية حظراً للتجوال في بغداد.



كما شهدت مدن جنوبية حظراً جزئياً بعد سقوط قتلى وجرحى بصفوف المحتجين.

وحجبت السلطات خدمة الإنترنت في عموم البلاد عدا اقليم كوردستان.

وقال مصدر طبي لكوردستان 24 متحدثاً عبر الهاتف إن اعلى حصيلة للقتلى سُجلت في مدينة الناصرية بجنوب العراق حيث قتل سبعة متظاهرين بعد أن اطلقت قوات الأمن الرصاص الحي.

وبدأت الاضطرابات باحتجاجات صغيرة في بغداد بسبب البطالة وسوء الخدمات الحكومية والفساد، قبل ان تنتقل الى مدن الناصرية والعمارة ومناطق جنوبية اخرى.

وسبق أن قال عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي، إن عدد المصابين في الاحتجاجات بلغ 650 شخصا بينهم 87 من رجال الأمن.

وعلى الرغم مرور 16 عاماً على سقوط النظام السابق إلا أن الخدمات في البلاد الغنية بالنفط لا تزال متردية وسط شح في فرص العمل وارتفاع معدلات الفساد.





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