التحالف الدولي: منشآتنا في المنطقة الخضراء لم تتعرض لأذى

2019/10/03 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن التحالف الدولي في العراق أن الانفجار الذي وقع في المنطقة الخضراء لم يطل منشآته الموجودة في المنطقة.

وأصدرت قيادة التحالف الدولي بيانا بشأن التظاهرات وتعرض المنطقة الخضراء للقصف، اشارت فيه الى أن قوات التحالف تحتفظ دائما للدفاع عن نفسها وان الهجمات ضدها لن تكون مقبولة.

ودعا البيان، ويدعو جميع الاطراف لتخفيف التوتر ونبذ العنف ايمانا بأن التظاهرات جزء اساسي من الديمقراطية.

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