أسعار الذهب تستقر مع ترقب السوق لتقرير الوظائف الأمريكية

2019/10/03 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رويترز- استقرت أسعار الذهب يوم الخميس دون أن تسجل تغيرا يذكر، عقب أن قفزت بما يزيد عن واحد بالمئة في الجلسة السابقة، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون المزيد من البيانات لقياس مدى متانة الاقتصاد الأمريكي.

وبحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1498.97 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما هبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1504.90 دولار للأوقية.

وقفز المعدن الأصفر 1.4 بالمئة يوم الأربعاء بعد أن تسبب تقرير مخيب للتوقعات بشأن التوظيف لدى شركات القطاع الخاص الأمريكي في إثارة قلق المستثمرين الذين تنتابهم بالفعل مخاوف بشان تباطؤ نمو أكبر اقتصاد في العالم.

وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا ”الذهب يُستخدم بشكل واضح كتحوط في مواجهة تقلب بقية الأسواق“.

وأضاف ”مع المعنويات السلبية للمستثمرين بفعل النمو العالمي والتجارة ومع تراجع أسواق الأسهم أثناء الليل رأينا اندفاعا صوب الملاذات الآمنة“.

تأتي بيانات الوظائف قبيل تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية الأكثر شمولا المقرر صدوره يوم الجمعة وتضاف إلى الصورة القاتمة التي أثارها مسح أظهر تراجع أنشطة التصنيع في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات في سبتمبر أيلول.

وضغطت القراءات الاقتصادية المخيبة للتوقعات على الدولار الذي بلغ أدنى مستوى في أسبوع مقابل اليورو والين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاتين عند 886.59 دولار للأوقية، بينما ارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.60 دولار للأوقية.

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