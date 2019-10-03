ضياء الشكرجي - مع الثورة التشرينية الشبابية في العراق

2019/10/03 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي مع الثورة التشرينية الشبابية في العراقضياء الشكرجيdia.al-shakarchi@gmx.infoنعم، إنها ثورة، سواء حققت أهدافها، أو لم تحققها، وهي ثورة الشباب، لا ثورة الأحزاب.ثورة جيل لم يعش 14 تموز، ولا 8 شباط، ولا 17 تموز، جيل لم يشهد ثورة الخميني، ولا الحرب العراقية الإيرانية، ولا احتلال الكويت، ولا انتفاضة آذار.وكما كتب الكاتب علي وجيه، إن......

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