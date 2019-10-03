الحزب الشيوعي العمالي العراقي - نداء الى منظمات حقوق الانسان والاتحادات العمالية والقوى التحررية في العالم

2019/10/03 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي اشجبوا مجازر الحكومة العراقية والمليشيات التابعة لها..اوقفوا هجمة المليشيات على بيوت الجماهير والقتل بشكل عشوائي لقد بدأت جماعات مجهولة وملثمة تهاجم البيوت وتقتل الناس بشكل عشوائي في منطقة الزعفرانية في بغداد، وبنفس السياق قامت مجموعة مسلحة وملثمة باقتحام بيت اثنين من المشاركين في التظاهرات في مدينة البصرة ليلة امس المصادف الثاني من تشرين الثاني وقامت بأطلاق سبع رصاصات على حسين عادل وثلاث......

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