قاسم حسين صالح - الحزب الشيوعي العراقي وفجوة الأجيال (1-2)

2019/10/03 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_حسين_صالح بدءا،انا كنت شيوعيا،وسجنت سنتين لأنني رفضت طلب رئيس المجلس العرفي العسكري الأول(شمس الدين عبد الله) سبّ الحزب الشيوعي ،مع ان اكثر من مئة من رفاقي فعلوا ذلك واطلق سراحهم.وكنت وما زلت صديقا محبا للحزب..دعيت من قياداته لألقاء محاضرات في مقره،وحظيت باكثر من تكريم منهم.لكن غياب دوره في تظاهرات واحد اكتوبر/تشرين اول 2019 أثار لوم،عتب،استغراب،استياء،الكثير من محبيه،وأدانة وسخرية وتعليقات غير مهذبة من آخ......

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