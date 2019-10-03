شعراء: التظاهرات في العراق هي للمطالبة بحقوق بسيطة لا ترتقي للعيش الكريم – فيديو

2019/10/03 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد شعراء اخرون من خلال قصائدهم على ان التظاهرات في العراق هي للمطالبة بحقوق بسيطة لا ترتقي للعيش الكريم في بلد تقدر ثرواته بمئات المليارات في الوقت الذي يعاني شبابه من البطالة.

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