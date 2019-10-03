احتراق سيارة خلال تظاهرات الزعفرانية واستشهاد طفلة كانت داخلها – فيديو

2019/10/03 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افادت مصادر محلية باحتراق سيارة في منطقة الزعفرانية جنوب بغداد خلال التظاهرات المستمرة، ما أسفر عن استشهاد طفلة كانت داخلها.

وتحدثت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عن أن اندلاع الحريق في السيارة التي كانت تقل الطفلة كان بسبب إطلاق النار ضد المحتجين المتجمعين في منطقة الزعفرانية.

هذا وتناقلت الصفحات مقطع فيديو أكدت أنه للحادث.

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