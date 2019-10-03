2019/10/03 | 13:44

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العمليات المشتركة: الوضع الأمني تحت السيطرة الكاملة رغم وجود بعض

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العمليات المشتركة: الوضع الأمني تحت السيطرة الكاملة رغم وجود بعض تجمعات المتظاهرين

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