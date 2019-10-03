الحرس الثوري يعلن إحباط محاولة لاغتيال قاسم سليماني

2019/10/03 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري حسين طائب، إحباط محاولة لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وكشف طائب في مؤتمر لقادة الحرس الثوري، أن اغتيال سليماني تم التخطيط لها منذ سنوات، وذلك بعد فشل أعداء إيران من استهداف مقار الحرس الثوري داخل إيران وتحديدا في محافظة كرمان، مشيرا الى ان الهدف من اغتيال سليماني هو الإيحاء بأن عملية الاغتيال جاءت لتصفية حسابات داخلية في ايران، إلا أن استخبارات الحرس الثوري أحبطت العملية قبل تنفيذها.

ولفت طائب الى أن استخبارات الحرس الثوري رصدت فريق الاغتيال واحبطت مخططه، مؤكدا ان اعضاء الفريق اعترفوا بأنهم كانوا يستهدفون عبر اغتيال سليماني، زعزعة استقرار الوضع الداخلي والرأي العام.

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