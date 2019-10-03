2019/10/03 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

غرمت السلطات التركية شركة فيسبوك 282 ألف دولار، لانتهاك قوانين حماية البيانات على نحو أثر على ما يقارب من 300 ألف مستخدم في تركيا.

وقال مجلس حماية البيانات الشخصية في تركيا، اليوم الخميس، إنه قضى بتغريم "فيسبوك" بعدما تأثر 280959 مستخدما تركيا باختراق بياناتهم الشخصية، كالاسم وتاريخ الميلاد والموقع وغيرها.



ولم يوضح ما حدث لتلك البيانات.

ولفت المجلس إلى أنه أجرى فحصا للتحقق من اختراق البيانات بعدما لم تبلغه شركة "فيسبوك" بأخطاء في بعض التطبيقات، مضيفا أنه "وجد أن الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة التي ينص عليها القانون لمنع انتهاك خصوصية البيانات لم تتخذ، وغرم الشركة 1.15 مليون ليرة تركية لعدم النهوض بمسؤولياتها فيما يتعلق بحماية البيانات".

وتابع المجلس أنه "غرم فيسبوك 450 ألف ليرة تركية إضافية لعدم إبلاغها السلطات والمجلس بانتهاك خصوصية البيانات ليبلغ إجمالي الغرامة 1.6 مليون ليرة تركية أو ما يعادل 282 ألف دولار أمريكي.

وكان المجلس قد غرم فيسبوك في السابق 1.65 مليون ليرة في واقعة انتهاك خصوصية أخرى.

ويواجه "فيسبوك" دعوى قضائية في الولايات المتحدة رفعها مستخدمون يسعون لتحميلها مسؤولية السماح لأطراف ثالثة، منها شركة "كمبردج أناليتيكا"، بالدخول على بياناتهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تفرض غرامة على فيسبوك ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تفرض غرامة على فيسبوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).