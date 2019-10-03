حكيمي: لست قلقًا على ريال مدريد

2019/10/03 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشرف حكيمي

أكد المغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد، والمُعار حاليًا لصفوف بوروسيا دورتموند، أن عودته لصفوف الملكي في الصيف المقبل لا تعتمد عليه فقط.

وقاد حكيمي أسود الفيستيفال لتحقيق الانتصار على سلافيا براج بتسجيله هدفين، أمس الأربعاء، بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال حكيمي خلال تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو “العودة إلى ريال مدريد لا تعتمد علي، يتوجب على الناديين التحدث وحسم القرار في نهاية الموسم”.

وأضاف “لن يكون فشلا عدم عودتي إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، فأنا أريد مواصلة التطور، أركز بشدة مع دورتموند”.

وتابع “لقد تطورت منذ وصولي إلى ألمانيا، ولدي الكثير من الاستمرارية والثقة وهذا واضح، وفي الوقت الحالي لم أتحدث مع زيدان”.

وعن رأيه في مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج، أجاب “كانت مواجهة صعبة، لكني لست قلقا نظرًا لما قدمه الفريق الملكي في الليجا، بإمكانه التحسن في العديد من الأشياء مع التحلي بالصبر”.

وأتم “لن أنسى مباراة الأمس ضد سلافيا براج، لأنني سجلت أول هدفين لي في دوري الأبطال، وإذا كان لا بد لي من اختيار أحدهما، سيكون الهدف الأول”.

المصدر: كووورة

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