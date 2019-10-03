امال الحسين - التجربة الثورية الفيتنامية : تأسيس جيش - الرعب الأبيض بكاو باك لانغ 4

2019/10/03 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امال_الحسين الأعوان تسللوا إلى صفوفنا.لا يمر يوم دون أن تظهر الفرق بالدواوير لإحداث مجازر، النهب، الحرائق، إرغام السكان للذهاب للعمل بدون مقابل أو توقيع وثائق الالتزام على مغادرة فييت منه.أمام هذه الوضعية، قررت اللجنة الإقليمية لكاو ـ باك ـ لاند تحريك الجماهير للقيام برد الفعل.يجب على خلايا الحزب ولجان دواوير فييت منه تنظيم "لجان الهجوم ضد الإرهاب" بأعضاء الحزب والعناصر الجيدة من تنظيمات "من أجل الإ......

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